Ros, 30 anni di arresti e lotta al terrorismo

Il Ros, Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, celebra oggi i suoi primi trent’anni di attività.

In occasione del trentennale, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, si svolge una giornata di studio dal titolo “Trent’anni di promozione dei valori della Costituzione”. L’iniziativa si è aperta con l’intervento del Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi. “Quest’anno abbiamo arrestato 500 persone per associazione mafiosa e sei latitanti pericolosi, tra cui Rocco Morabito, ha evidenziato Luzi che ha ricordato che “le cosche calabresi sono oggi di gran lunga le organizzazione piu’ pericolose a livello nazionale e internazionale”. Per quanto riguarda la caccia al latitante numero uno di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro Luzi ha sottolineato che “dal 2016 ci sono state ben 20 operazioni di rilievo con 135 arresti nei confronti della rete criminale di fiancheggiatori e sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro” .

Una storia quella del Ros contrassegnata da grandi inchieste, numerosi latitanti arrestati e un incessante contrasto al terrorismo interno ed esterno. Il primo importante arresto – ricorda l’Adnkroos – arriva con la cattura di Riina all’inizio del 1993 a cui segue 17 anni dopo la cattura del capo di Cosa Nostra della provincia di Agrigento, Gerlandino Messina, preso nel 2010. Ma l’azione del Ros si dimostra efficace anche nel contrasto alla ‘ndrangheta. Finiscono in manette così nell’ordine Girolamo Molé (1997), esponente di spicco dell’omonima cosca; Giuseppe Barbaro (2001), Giuseppe Morabito (2004), detto ‘u tiradrittu’, Pasquale Tegano (2004); Gregorio Bellocco (2005); Giuseppe D’Agostino (2006); Giuseppe Bellocco (2007); Pasquale Condello (2008); Giuseppe Coluccio (2008), preso in Canada, Antonio Pelle (2009), Sebastiano Pelle (2011), Domenico Condello (2012), e Rocco Morabito, catturato con Vincenzo Pasquino proprio a maggio scorso in Brasile. Nel contrasto alla Camorra si contano gli arresti di Paolo Di Lauro (2005), protagonista della nota faida di Scampia; Francesco Matrone (2012) detto ‘Franchino à belva’, di Scafati (Salerno) e Marco Di Lauro (2019), arrestato con il comando provinciale di Napoli, la polizia e la Gdf.

Il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri è stato istituito il 3 dicembre 1990, in attuazione del decreto legge 324, emanato dal governo per il contrasto della criminalita’ organizzata e che portò alla costituzione dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria. Assorbi’ la preesistente struttura Anticrimine dell’Arma, nata a Torino nel maggio del 1974 con un “Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria”, costituito da unita’ appositamente scelte dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa, per le indagini nel contrasto al terrorismo. Oggi, in occasione del trentennale si tracciano bilanci ma si guarda anche al futuro e alle sfide da affrontare.

I lavori organizzati per la celebrazione del trentennale si articolano su tre panel. Il primo su “Terrorismo interno e internazionale – Dagli anni di piombo alla minaccia jihadista globale”, sull’eversione di estrema destra per poi affrontare le problematiche legate al terrorismo internazionale, vedra’ la partecipazione tra gli altri di Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, del generale Giampaolo Ganzer, ex Comandante del Ros, Andrea Margelletti, presidente Centro Studi Internazionali. Il secondo panel, “La criminalita’ mafiosa – Dalle vessazioni sul territorio alle attivita’ transnazionali”, muove le mosse dalla figura del generale Dalla Chiesa e dalla sua esperienza in Sicilia, vedra’ tra i relatori Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il generale Alessandro Barbera, Comandante dello SCICO della Guardia di Finanza. Il terzo e ultimo panel e’ dedicato a “Le nuove tecnologie e procedure applicate alle indagini – Dalle ricostruzioni giudiziarie alla digital forensic” vedra’ l’intervento di Lucia Lotti, procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, Fausto Lamparelli, direttore dello SCO della Polizia di Stato, dal generale Riccardo Sciuto, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.