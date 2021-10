San Valentino Torio. Open Day del Centro Polifunzionale per Minori dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni che resterà accessibile dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

Open Day de Il Ciottolo, il Centro Polifunzionale per Minori dell’Ambito S01_3 gestito dal Consorzio Proodos nel Comune di San Valentino Torio. Porte aperte per minori dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni, per il Centro Polifunzionale che resterà accessibile dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

I dettagli dei progetti

Venerdì 22 ottobre alle ore 16.30 presso i locali dedicati del Municipio di San Valentino Torio in Via Giacomo Matteotti, confronto sui 13 progetti educativi, sulle attività di supporto e orientamento scolastico, sui laboratori didattici e creativi e sulle attività sportive che coinvolgeranno i piccoli fruitori del centro.