Scafati. Canile comunale, scontro sui costi di gestione

E’ polemica sulla gestione e costi del canile comunale. Da un lato l’assenza di adeguamento alla normativa regionale di riferimento, dall’altra i costi di gestione, nell’imminenza di un nuovo bando per l’assegnazione. Dai 34 mila euro per un anno stanziati nel 2019 dalla Commissione Straordinaria, agli attuali 54mila soggetti a ribasso, per dieci mesi, della nuova manifestazione di interesse. Sono circa 2 euro al giorno per gli oltre 80 cani custoditi presso la struttura di via Casciello, voluta dall’amministrazione Aliberti nel 2016. Da protocollo ogni animale mangia crocchette due volte al giorno. “È giusta la salvaguardia di tutti gli animali e infatti abbiamo proposto in commissione un regolamento ad hoc per la protezione e salvaguardia di ogni specie animale – dissente Giuseppe Sarconio – la nostra critica riguarda soprattutto la somma stanziata che è quasi doppia rispetto a due anni fa e non congrua con la grave situazione finanziaria del Comune. Perché se raddoppiamo la spesa per il canile, anche se voluto dalla legge di riferimento, non possiamo non tenere conto che pure tutti gli altri servizi devono essere adeguati e a misura d’uomo. Perché non si stanziano fondi anche per il verde pubblico? In due anni la nostra mozione approvata in consiglio comunale per piantare un albero per ogni nato, non è mai stata rispettata”. La stoccata va naturalmente all’assessore delegato Serena Porpora, notoriamente animalista convinta. “L’aumento del capitolo destinato al canile non è aumentato per una qualche scelta politica o per un aumento del numero di cani presenti all’interno della struttura – chiarisce l’assessore – ma solo ed esclusivamente perché il regolamento regionale per le tariffe e il censimento degli animali presenti effettuato dall’Asl, ci impone una somma minima a cane in base alla taglia per il mantenimento dello stesso, quindi cibo e cure”. Una somma che non trova copertura neanche nei circa 2 euro previsti oggi. “Attualmente siamo sotto di circa il 60% rispetto a ciò che ci viene imposto e questo rende quindi la gara e la somma destinata negli anni scorsi, compreso quello corrente, non valida per il 2022”. Sul tema interviene anche Michele Grimaldi, dopo aver presentato un’interrogazione. “Abbiamo provato a fare luce su funzionamento e costi del canile, anche a seguito di molte segnalazioni pervenuteci da attivisti e cittadini – dice – Il mancato adeguamento alla normativa regionale ci pare il fatto più cogente, così come va approfondita la corrispondenza tra costi e servizi previsti, dai box al nutrimento degli animali. Tra l’altro, continuiamo a ritenere grave, l’assenza in città di aree di sgambamento, che sono cosa diversa da quella ipoteticamente prevista per il canile, e cestini per le deiezioni canine. Infine, è scomparso il regolamento per la tutela degli animali, proposto dagli amici 5 stelle e più volte discusso dalla commissione statuto”.

Adriano Falanga