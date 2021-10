Tragedia sfiorata. oggetto colpisce parabrezza, donna ferita agli occhi

Una donna stava viaggiando a bordo della sua auto, sull’autostrada Caserta – Salerno, quando all’altezza dello svincolo di Sarno, un oggetto ha colpito violentemente la sua vettura.

Lesionato il parabrezza, le schegge di vetro hanno raggiunto la giovane agli occhi. Provvidenziale, come riporta “Telenuova” la freddezza nel riuscire a portare l’auto in una zona sicura di sosta per chiamare i soccorsi.

La giovane commerciante è stata trasportata all’ospedale Martiri del Villa Malta e poi trasferita per ulteriori controlli al nosocomio di Salerno. La polizia sta conducendo le indagini per cercare di capire se l’oggetto sia stato lanciato da qualcuno.