Pacco con la droga dalla Spagna, arrestato salernitano

Nella serata dello scorso 18 ottobre, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM di Salerno e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, coordinati dal Comandante interinale, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana C.P. (classe 1997) di Salerno, incensurato

I militari, nell’ambito di controlli periodici effettuati con l’ausilio di unità cinofili antidroga presso i centri di smistamento di società spedizione, hanno individuato un pacco “sospetto”, proveniente dalla Spagna, segnalato dall’unità cinofila. È stato quindi predisposto un servizio di osservazione per individuarne il destinatario che è stato sottoposto a controllo mentre si accingeva a ricevere il pacco dal corriere nei pressi della propria abitazione.

All’esito del controllo il plico è risultato contenere 13 panetti di hascisc per il peso complessivo di 1.330 grammi.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 3 grammi della stessa sostanza, 2 grammi di marijuana, tre telefoni cellulari nonché la somma in contanti di 780,00 euro, quale provento riconducibile ad un’attività di spaccio di stupefacenti da parte del giovane.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP di Salerno che ha confermato gli arresti domiciliari in orari notturni (dalle ore 23.00 alle ore 07.00) con obbligo di firma presso gli uffici di p.g. ed obbligo di dimora in Salerno.