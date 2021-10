Pompei. Sistemazione verde Via Lepanto e rallentamento lavori

Appare difficile capire se l’iniziativa di sistemazione del verde a via Lepanto sia richiesta o meno dai commercianti locali che, a sentire alcuni di loro, sarebbero più preoccupati per il rallentamento dei lavori, fermi da 15 giorni, che da motivazioni attinenti la tutela del verde pubblico. Tra meno di due mesi parte il business degli acquisti (e dei banchetti) natalizi e il ceto commerciale di quella strada non vorrebbe incontrare intralci di lavori pubblici in corso. A riguardo appare chiaro che qualcuno non dice tutta la verità sugli obiettivi reali di rimodulazione del verde pubblico in quell’arteria stradale, perché se il ceto politico prende delle iniziative lo fa sempre per tutelare degli interessi concreti. Potranno essere interessi di ambiti vicini alla maggioranza oppure di una cerchia ristretta di operatori commerciali.

In poche parole interessi più o meno giusti o legittimati dall’evidenza delle cose, ma alla fine è di questo che si parla mentre il dibattito pubblico viene oggettivamente “imbavagliato” sul nascere per la mancanza di argomenti. Non resta altro che prendere atto del progetto di variante al verde di via Lepanto che ci viene fornito dall’autorevole fonte di Palazzo (l’assessore alla cura del verde pubblico Vincenzo Mazzetti). Sembrerebbe che a seguito di una perizia sia stato accertato che i lecci di via Lepanto non sono in buono stato di salute per cui l’amministrazione comunale avrebbe deciso di trasferirli (con le dovute precauzioni) in altri quartieri di Pompei (naturalmente di periferia). A via Lepanto dovrebbero piantare giovani Lecci. Piante dal fusto di grandezza uniforme e, soprattutto, distribuite armonicamente sul tracciato stradale che (a regime dell’attuazione del progetto Eav) dovrebbe essere chiuso al traffico automobilistico e riservato esclusivamente al transito pedonale. In conclusione lasciateci, da osservatori indipendenti, riferire, il clima d’incertezza e incredulità dei residenti (specialmente i commercianti ansiosi per la chiusura del cantiere) sull’iniziativa che potrebbe avviare una variante al progetto d’appalto (dal momento che la sostituzione degli alberi di via Lepanto e la sua diversa collocazione non dovrebbe avvenire gratis). Nessuno vorrebbe essere nei panni del primo cittadino di Pompei quando tornerà (per una nuova campagna elettorale) nella strada in cui saranno collocati i Lecci malati estirpati a via Lepanto.

Mario Cardone