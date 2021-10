Scafati. La storia di Sabato e Maria Antonietta:”Vogliono demolire casa nostra senza darci alternative per continuare a vivere”

Può il diritto all’abitare essere subordinato alle possibilità personali o istituzionali, soprattutto se le condizioni degli individui non permettono l’autosufficienza? Questa è la domanda che diversi enti giudiziari si sono posti davanti alla storia di Sabato e Maria Antonietta, una coppia di anziani residenti in Via Sant’Antonio Abate. A volte però basterebbe osservare le condizioni reali per comprendere come certe soluzioni siano così semplici e anche importanti per mantenere alto il livello di vivibilità della nostra società, scegliendo la strada della civiltà al posto dell’emarginazione. Continua il caso arrivato in Consiglio di Stato dopo il ricorso espresso da parte di Sabato Annunziata e Maria Antonietta Panariello per l’ordine di demolizione esecutivo posto nei confronti della loro abitazione a Scafati, dove da oltre dieci anni vivono con tutte le difficoltà che l’età senile comporta. Il giudice ha posticipato la sentenza definitiva ad aprile 2022 dopo aver ordinato al comune di Scafati di trovare un luogo sostituto della casa abusiva in cui attualmente risiedono gli anziani. La piccola abitazione è infatti stata reputata abusiva e quindi soggetta a demolizione nel lontano 2010 per via di una serie di difformità strutturali, iniziando di fatto un’odissea giudiziaria negli anni a venire che si protrae ancora oggi. Perché dietro all’atto abusivo c’è una storia di vita che prova a continuare, nel suo piccolo e nella sua intimità. La coppia era ai tempi già in una prima difficoltà per via dell’avvenuta disabilità completa della donna, con tutti i limiti che sopraggiungono, accompagnata malauguratamente dalle malattie del marito, che lo costringono ora alla sedie a rotelle.

Chiedono aiuto, e mentre provano a spiegare le difficoltà della vita che affrontano, mostrano una casa incapace di poter curare Sabato e sua moglie: “Io ho sempre più difficoltà di movimento e di autosufficienza, vedo poco e le mie gambe stanno cedendo una dopo l’altra.” Spiega l’uomo mostrando la recisione all’arto inferiore sinistro dovuto ad un’infezione:” La casa è a pezzi, il soffitto è formato da una sorta di lamiera che quando viene a piovere non si riesce a sentire nulla, le mura sono messe male e l’umidità è ovunque. Abbiamo dovuto installare una pedana per me all’ingresso, ma non è comunque comoda”. “Per me è veramente un’impresa scenderla” interviene Maria Antonietta, la moglie, anche lei con grandi difficoltà motorie ma sorretta da un bastone da passeggio:” Siamo senza sistema di riscaldamento e soffriamo il freddo ogni inverno, in dieci anni la situazione di me e mio marito è di molto peggiorata. Ci piacerebbe andare in un posto più sicuro, ma non ne abbiamo la possibilità e questa è la nostra unica possibilità al momento.”. Una speranza che è reale perché il Consiglio di Stato ha definito che il Comune ha l’obbligo di trovare uno spazio secondo in cui poter far vivere tranquillamente la coppia, ma nella seduta dello scorso 8 Ottobre è stata dichiarata la provvisoria incapacità da parte dell’amministrazione di aver trovato una nuova casa. Il rischio è quindi che il prossimo aprile il Consiglio di Stato costretto dalle cattive notizie possa confermare la sentenza del Tar che prevede l’abbattimento della struttura, invece di optare per lo spostamento in uno spazio di proprietà del Comune. Un rischio che la famiglia e il legale Francesco Di Somma non vuole assolutamente attraversare, perché la dignità delle persone in una società civile non deve perdere valore per le proprie umane condizioni. Per questo la cura legale Di Somma è pronta nel caso di ulteriori notizie negative a passare il caso direttamente alla Corte Europea di Strasburgo, perché la pressione non è strumentale, ma legata alla necessità di difendere il diritto universale all’abitare.