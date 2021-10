Scafati. Sos personale, via ai tirocini e Suap digitale

Tirocini formativi e digitalizzazione dei servizi. La Giunta di Cristoforo Salvati punta su queste due novità per far fronte alla carenza di personale, contenendo i disagi ai cittadini. Grazie all’adesione del Comune di Scafati alla piattaforma “Impresa In Un Giorno” (impresainungiorno.gov.it), gestita dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, sarà possibile semplificare le procedure di competenza dello Sportello unico per le attività produttive (Suap). Il portale in questione permetterà, infatti, ai richiedenti la trasmissione all’ufficio Suap di tutte le tipologie di pratiche di competenza dello stesso ufficio attraverso un sistema informatizzato che guida l’utente in tutte le fasi propedeutiche alla formulazione finale della pratica, consentendo al richiedente di allegare all’istanza tutti i documenti necessari, fino alla firma digitale della stessa e all’invio al Suap del Comune di Scafati. Un passo importante, considerato che attualmente lo sportello è vacante. “Un provvedimento rivoluzionario” lo definisce il primo cittadino. “Ci siamo già attivati – spiega l’Assessore al Suap, Arcangelo Sicignano – con tutti gli uffici competenti per rendere disponibile, nel giro di pochi giorni, la piattaforma sul sito istituzionale dell’Ente. Avremo la possibilità di ridurre il carico di lavoro per gli uffici comunali, di semplificare i sistemi di gestione interna delle pratiche, ottimizzando l’organizzazione del lavoro e riducendo i tempi di attesa e di risposta rispetto alle richieste dei cittadini”. Risorse umane anche per l’ufficio tecnico, grazie alla convenzione approvata dalla Giunta, con l’ordine dei Geometri. I geometri praticanti, due per singolo settore, saranno assegnati ai settori IV “Fiscalità locale e Suap”, V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, VI “Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio”, VII “Energetica, Protezione civile, Datore di lavoro e Innovazione tecnologica”, VIII “Tutela ambientale e Territorio – gare e contratti” e IX “Polizia Municipale” e svolgeranno un tirocinio per un periodo consecutivo non superiore a sei mesi, valido per l’iscrizione all’ordine. “Ci stiamo attivando – spiega Salvati – per aprire nuovamente le porte del Comune a giovani laureati e ai tirocinanti delle università. La scorsa settimana abbiamo approvato, sempre in Giunta, lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per avviare già nelle prossime settimane i primi tirocini formativi”. Soddisfatta l’assessore al Personale Nunzia Di Lallo. “E’ un’importante opportunità sia per i tirocinanti sia per l’Ente visto che i praticanti forniranno un supporto preziosissimo ai nostri dipendenti comunali, in attesa dell’avvio delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni”.

Adriano Falanga