VIDEO – Scafati. Michele Russo: “ombre su tassa rifiuti e sulla gestione ACSE”

Scafati. Gestione tributi e rifiuti ne parla il consigliere di “Insieme per Scafati” Michele Russo. L'Amministrazione comunale si appresta a inviare le bollette per i rifiuti relative al 2021













Scafati. Michele Russo: “ombre sulla tassa rifiuti e sulla gestione ACSE”

Gestione tributi e rifiuti ne parla il consigliere di “Insieme per Scafati” Michele. L’Amministrazione comunale si appresta a inviare le bollette per i rifiuti relative al 2021 confermando ancora le tariffe del 2019, come aveva già fatto nel 2020. Eppure il costo del Piano Economico Finanziario della gestione rifiuti sarebbe inferiore a quanto complessivamente il Comune chiede d’incassare. La norma stabilisce che il Comune al massimo possa chiedere l’importo indicato nel Piano Economico Finanziario.

















Appalto sotto soglia

“Il servizio dei rifiuti non è soddisfacente e vi sono forti perplessità sulle modalità di appalto dei trasporti dell’umido con numerosi contratti discutibili” come afferma Michele Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro