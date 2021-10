Pompei. Cimitero e Palazzetto dello sport ora tocca alla giunta Lo Sapio

Due iniziative che hanno già segnato altrettanti flop nel corso delle decorse amministrazioni vengono ripresentate ora con il nuovo bollino dell’era Lo Sapio. Parliamo della ristrutturazione straordinaria del Cimitero e del Palazzetto dello sport.

Per quanto riguarda il Cimitero, la giunta amministrativa ha approvato il progetto di riqualificazione del Camposanto di Pompei per un importo complessivo di 4.078.155,44 euro. In effetti sono stati messi sotto una stessa voce 2 interventi di natura diversa perché solo per il primo (che è ad iniziativa privata) ci sono i soldi mentre la seconda parte è solo esercizio di fantasia perché mancano i finanziamenti. La prima iniziativa riguarda la costruzione di nuovi loculi, ossari ed aree comuni del Cimitero per un importo complessivo di 1.897.374,48 euro per cui da tempo immemorabile sono stati anticipati i soldi dai pompeiani mentre il ceto politico non riesce a realizzare l’opera collezionando solo una serie di flop. La seconda parte dell’Iniziativa riguardante la riqualificazione della Chiesa Madre (previsione di spesa di 998.780,48 euro), della parte più antica del cimitero (previsione di spesa 700mila euro) e quella più recente (previsione 500mila euro) mancano i fondi necessari per cui le opere sono subordinate al reperimento dei fondi necessari.

Riguardo al Palazzetto dello Sport siamo a cospetto del problema opposto rispetto al precedente progetto. Difatti mentre per il primo sono state programmate opere per cui mancano i finanziamenti per il palazzetto dello Sport esiste un finanziamento pubblico per cui è stato acceso un mutuo che ha dato luogo ai primi pagamenti di rate (compresi interessi) mentre non si riesce a partire nell’appalto delle opere perché mancava l’unità sui contenuti. Ora si odono squilli di tromba ma chi ha esperienza aspetta di vedere i risultati perché ha visto ammainare già troppe bandiere. Il centro sportivo polifunzionale di via Monsignor di Liegro riguarda un progetto già finanziato per l’importo di 1.729.416,82 euro finanziato con un mutuo passivo contratto con l’Istituto di Credito Sportivo per un importo di 1.445.000 euro, nell’ambito del protocollo d’intesa Anci-Ics (Iniziativa Sport Missione Comune 2019). Le ulteriori risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’opera (versione aggiornata Amministrazione Lo Sapio per un totale di 284.416,82 dovrebbero essere reperite con accensione di mutuo aggiuntivo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ne consegue che l’entusiasmo dei cittadini per la speranza di vedere questa seconda opera sarà affievolita dalla consapevolezza che si dovrà pagare ogni anno non una ma due rate di mutuo.