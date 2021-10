Sarno e Scafati, osteoporosi due giorni dedicati alla prevenzione

Due giornate, organizzate dalla Croce Rossa della città dei Sarrasti, nelle quali sarà possibile focalizzare l’attenzione su osteoporosi nella donna ed oculistica.

Nella giornata di oggi predisposto lo screening gratuito per la prevenzione e il trattamento dell’Osteoporosi, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, alla sede della Cri di Sarno in via Acquarossa con i medici Crescenzo Mancusi e Antonio Ricciardi. Domenica 24 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, lo screening gratuito per l’oculistica si terrà a Scafati, alla parrocchia San Francesco di Paola, Cavalcavia Longobardi, con i medici Antonio Casillo e Veronica Annunziata.

«L’osteoporosi è una malattia che provoca progressiva perdita di massa ossea – ha spiegato il dottor Mancusi, fisiatra – le ossa diventano fragili e sono più soggette a fratture. Lo screening organizzato dalla Cri di Sarno è importante anche per spiegare quali siano le cause che portano all’insorgenza dell’osteoporosi. L’invecchiamento, la menopausa, l’ipertiroidismo, ma anche l’abuso di fumo e alcool, la scarsa assunzione di calcio, la limitata attività fisica. Io consiglio una buona dieta, ma soprattutto bere nel corso della giornata».