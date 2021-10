Scafati. Alfonso Carotenuto sugli ultimi lavori alla rete idrica “Disagi e materiali ferroso, ma l’amministrazione dorme”

Giorni difficili da bere per diversi residenti di Scafati, in particolare per i residenti di Via Corso Nazionale, che nelle ultime ore hanno dovuto affrontare un forte disagio dovuto alla rete idrica locale. I cittadini della strada che collega Pompei con il centro della città scafatese hanno vissuto negli ultimi giorni con diversi problemi idrici dovuti a dei lavori svolti nella zona dalla Gori Spa. La società di gestione ottimale risorse idriche è intervenuta per alcuni guasti alla rete fognaria locale costringendo di fatto i residenti dell’area a convivere per diversi giorni con un’acqua dalla debole pressione di fuoriuscita, con difficoltà annesse per caldaie e scaldabagni. Nulla di insopportabile a prima vista, ma la preoccupazione è salita quando, all’interno dei rubinetti di tantissime abitazioni, insieme all’acqua sono incominciati ad uscire materiali solidi ferrosi. Alte concentrazioni di acque inquinate direttamente nel lavabo di casa, una situazione horror per gli scafatesi, abituati a convivere con acque malate come quelle dei canali del Fiume Sarno.

“E’ una situazione al limite della decenza. A seguito degli ultimi lavori fatti alla rete fognaria le tubature idriche ne hanno risentito. Oltre alla riduzione pressoria già metabolizzata da tempo , è emersa una presenza di materiale ferroso impressionante. Tanti cittadini si stanno lamentando ma sembra siano destinati a non essere ascoltati.” Sono le parole del consigliere di opposizione della coalizione “Insieme Per Scafati” Alfonso Carotenuto, che denuncia come la situazione sia stata di fatto ignorata da chiunque a Palazzo Mayer, con un’amministrazione che non si è mai attivata sulla questione:” La cosa che ci lascia basiti è l’indifferenza degli amministratori locali. Ma dove sono? Perché non si fa richiesta di autobotti ? Scafati continua ad essere bistrattata dai tanti Enti presenti sul territorio per varie vicissitudini , oltre ad essere martoriata sotto l’aspetto ambientale, pagando lo scotto di una incapacità politica mai vista prima.”. Al tempo stesso però, se l’amministrazione non ha mosso un dito, sulla situazione è già da tempo attiva la stessa Gori Spa, per prima resosi conta della difficoltà della situazione, che spiega in una nota:” Siamo stati a conoscenza del problema dopo poco tempo, visto che a questi disagi sono stati dovuti da difficoltà avute nei lavori di manutenzione ordinaria. Appena saputo però del materiale ferroso, la società sin da subito ha lavorato affinché nell’area si pulissero le condotte fognarie da questi materiali alieni. Per noi l’emergenza è rientrata, ma se a qualsiasi residente si riproporrà tale problematica saremo pronti a dare supporto attraverso una chiamata al nostro numero verde, 800 218270”.