Angri. Installazione segnali luminosi agli attraversamenti pedonali

Strade cittadine sicure. Nei prossimi giorni verranno installati segnali luminosi verticali indicanti gli attraversamenti pedonali rialzati. Con un impegno spesa di circa undicimila euro l’unità operativa complessa “Lavori pubblici, ambiente e patrimonio” ha determinato l’installazione di questi segnali luminosi nei pressi dei vari dossi precedentemente realizzati lungo le strade cittadine.













Miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale

I segnali verticali luminosi hanno la funzione di migliorare la visibilità diurna e notturna dell’attraversamento e riduzione in prossimità della velocità dei veicoli in transito con conseguente aumento della sicurezza degli utenti. I dossi furono installati in collaborazione con il comando di Polizia Locale nel 2018 e questo ulteriore presidio renderà le strade cittadine più sicure, soprattutto per gli automobilisti in transito lungo le principali arterie della città dove sono maggiormente presenti i dossi.