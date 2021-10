Pagani. I muri della città abbelliti con murali artistici

Si pensa alla street art per riqualificare e dare un nuovo slancio alla città. L’obiettivo dell’amministrazione De Prisco può essere fattibile attraverso il progetto “Painting the wall”, una call a cui parteciperanno tutti gli istituti scolastici cittadini. Un’iniziativa che precede la realizzazione del murale di Marcello Torre ad opera dell’artista napoletano Jorit, lo street artist italiano più famoso al mondo. Il progetto “Painting the wall”, legato alla metodologia didattica del Service Learning, punta a sviluppare le competenze trasversali e di eduzione civica, partendo dall’analisi di una criticità specifica del contesto di riferimento, nel caso è la città di Pagani, per produrre una reazione positiva nei portatori di interesse, quindi i cittadini, in grado di generare cambiamenti.

La street art come mezzo per recuperare i muri cittadini

Gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado e il comune di Pagani, hanno deciso di utilizzare la street art come mezzo per recuperare i muri cittadini imbrattati. La volontà è di coinvolgere anche le associazioni del territorio per dar vita a questa rigenerazione urbana attraverso l’arte, nel rispetto del format Ae Indire. Una volta ottenuto il nulla osta amministrativo, ogni realtà associativa studierà la migliore soluzione artistica per riqualificare il muro adottato. Nei prossimi giorni saranno rese note le associazioni partecipanti e i muri individuati destinati ai murali. La fonte è “Il Mattino”.