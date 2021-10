Scafati. Ombre sulla gestione dei rifiuti e della partecipata ACSE

Ombre sulla gestione dei rifiuti e della partecipata ACSE. Sulla questione arriva la nota del gruppo consiliare “Insieme per Scafati” a firma di Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi che pongono l’attenzione sulla vicenda anche degli appalti sotto soglia.

La nota del gruppo

“Non solo la gestione del servizio rifiuti nella nostra città continua a essere insoddisfacente, ma emerge sempre di più la mancanza di un efficace direzione e controllo da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale sull’ACSE s.p.a. Nell’ultimo consiglio comunale del 7 Ottobre abbiamo denunciato la pratica da parte dell’ACSE spa, che per smaltire l’organico procede a decine di affidamenti diretti da 39.900, artificio per non oltrepassare la soglia dei 40.000 euro che costringerebbe ad una gara: con la conseguenza che in un anno si spendono oltre 1.000.000 di euro, cifra che imporrebbe addirittura una gara europea”.

“Solo dopo la nostra denuncia si è deciso un cambio di rotta, e constatiamo che ora si avviano le procedure di gara per 213.800 euro, altro importo singolare, di soli 200 euro sotto la soglia di gara europea.Da un lato siamo soddisfatti che sia stata presa in considerazione la nostra denuncia, dall’atro dobbiamo però rilevare un fatto grave: o il Sindaco e gli assessori deputati non controllano la partecipata su cose basilari ma fondamentali, o lo sapevano e facevano finta di niente.

Non sappiamo quali delle due opzioni sarebbe più grave”.

Guarda anche il VIDEO – Scafati. Michele Russo: “ombre su tassa rifiuti e sulla gestione ACSE”

“Nel frattempo stanno per arrivare ai cittadini le bollette della spazzatura per il 2021, con le stesse tariffe del 2019, quando però i costi attuali imporrebbero un ribasso delle tariffe. Ma siccome l’Amministrazione continua a non approvare le nuove tariffe, farà nuovamente pagare più del dovuto: salvo rimborso, che però al momento non è dato sapere né come né quando sarà elargito. Così come i sussidi Tari a famiglie e commercianti, stanziati dal Governo, ma ancora bloccati dal Comune”.

“Insomma, tra i tanti limiti di questa amministrazione c’è evidentemente il carente controllo sulle partecipate, e tanto per ricordarlo siamo ancora in attesa di capire chi sia per l’Amministrazione comunale, secondo legge, il legale rappresentante di Scafati Sviluppo: fermo restando che alla Camera di Commercio risulta un assessore in carica della giunta Salvati. Sarebbe il caso che il Sindaco chiarisca anche questa vicenda che si trascina da tempo”.

I consiglieri Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi