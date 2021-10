VIDEO – Corbara. Pentangelo ter: “Rinnovato impegno amministrativo”

Corbara. Al suo terzo mandato il primo cittadino mette in evidenza un rinnovato impegno amministrativo per la sua comunità













Corbara. Pentangelo ter: “Rinnovato impegno amministrativo”

Insediamento per il sindaco Pietro Pentangelo. Al suo terzo mandato il primo cittadino mette in evidenza un rinnovato impegno amministrativo per la sua comunità. Pentangelo ha giurato davanti al pubblico intervenuto ad assistere al primo consiglio comunale nella nuova palestra del Centro Civico cittadino.

L’obiettivo di Pentangelo è principalmente caratterizzare la composizione della giunta a un ricambio progressivo del gruppo di appartenenza. Attribuite anche le deleghe a tutti i consiglieri comunali. Intanto l’assise e la sua amministrazione dovranno farsi portavoce anche quella parte di cittadinanza ha scelto di non votare dopo essere venuto a mancare qualunque antagonista.

Riferimento per l’agro

Intanto l'agro guarda con interesse Corbara dopo che lo stesso sindaco Pentangelo si è fatto promotore della conferenza dei sindaci dell'agro per affrontare problematiche comuni vissuto dal vasto comprensorio













Gli assessori

Durante i lavori d’insediamento dell’assise Pentangelo ha comunicato anche le nomine dei due assessori. Il sindaco ha tenuto le deleghe al bilancio, tributi, politiche sociali, ambiente, innovazione e politiche agricole. Con le funzioni di vicesindaco e assessore Antonio Caso, avrà anche delega alla manutenzione beni pubblici, decoro e arredo urbano. Nominata assessore anche Pina Giordano con delega al commercio, attività produttiva e turismo.

