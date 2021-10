Angri. Scuola via Dante Alighieri verso il completamento

È alle battute finali l’iter per il completamento dei lavori della scuola di via Dante Alighieri. Sono due le determine dirigenziali redatte dall’UOC “Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente” che interessano la fase finale dei lavori di completamento del lotto della scuola di Via Dante Alighieri che ospiterà l’Istituto Comprensivo “Galvani Opromolla” e la direzione didattica del III Circolo che dovrebbe quindi essere ricollocata nella sua sede storica.

Verso la conclusione dei lavori

Con le determine per il completamento degli interni del plesso e dell’area esterna verranno individuati anche gli operatori che si occuperanno di portare a termine l’opera di realizzazione dell’edificio scolastico. Per il completamento del secondo lotto del plesso sono state utilizzate le risorse economiche relative ai fondi della legge 219, che erano stati indirizzati impropriamente per la ristrutturazione dello stadio. Risorse economiche giacenti nelle casse comunali da tempo, utilizzati per completare una struttura scolastica, la cui progettazione risale al 1999 e mai completata. In compenso dei fondi della legge 219 anche quelli residuati dal mutuo fatto per il primo lotto della scuola. In linea di massima l’istituto potrebbe essere consegnato per il prossimo anno scolastico.

