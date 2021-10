Pompei. L’Amministrazione  intende regolamentare il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali

E’ stata resa operativa l’intenzione ripetutamente annunciata di salvaguardare con iniziative concrete l’immagine del Palazzo oppure ha preso forma la volontà d’imbavagliare il diritto della minoranza nell’esercizio legittimo di controllo e tutela degli interessi dei cittadini? Il dibattito che si è aperto a Pompei in questi giorni riguarda una recente delibera della giunta amministrativa guidata da Carmine Lo Sapio che prevede l’avvio di iniziative tendenti a tutelare l’immagine dell’apparato burocratico del Comune di Pompei che sarebbe leso (secondo il parere della maggioranza di governo della città) dall’abuso del diritto di accesso da parte di diversi consiglieri comunali. La delibera di giunta prevede l’incarico al dirigente del terzo settore dell’amministrazione comunale di Pompei di tutti gli atti conseguenti la deliberazione, mediante la nomina di un professionista (presumibilmente un legale) per cui è previsto un onorario intorno ai 3 mila e 2cento euro per iniziative da svolgere nell’ambito del regolamento del contenzioso vigente nel Comune di Pompei. La relazione d’istruttoria della delibera di cui si parla distingue tra il diritto del consigliere comunale di accesso agli atti del Comune in cui svolge il mandato popolare e l’uso distorto che potrebbe essere fatta della succitata documentazione e le notizie che ne fanno parte (per esempio non rispettando il segreto d’ufficio). Si parla anche nella delibera di pressioni ingiustificate che sarebbero state rivolte ai dirigenti e al personale del Comune condizionando, specialmente i neo assunti, nella loro operatività. Oggettivamente se si hanno le prove che alcuni consiglieri comunali fanno ricorso abitualmente a notizie riservate dell’amministrazione comunale per pubblicarle sui social ed operare contro gli interessi di Pompei è compito dell’Amministrazione comunale perseguirli. Altra cosa sarebbe se si utilizzassero strumentalmente l’apparato burocratico e i soldi pubblici ai fini della lotta politica che riguarda esclusivamente ad interessi di parte perché, nel secondo caso, potrebbe configurarsi il reato di abuso di potere.