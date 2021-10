Pompei. Traffico in tilt in prossimità degli Scavi

La fuga del ladro sul veicolo rubato sembrerebbe partita da Angri mentre la macchina della polizia l'avrebbe raggiunta in via Plinio

Traffico in tilt in via Plinio, a Pompei, in prossimità dell’ingresso di piazza Esedra del Parco Archeologico di Pompei, a causa di alcuni tamponamenti causati durante la fuga di una Fiat Panda rubata.

La fuga del ladro sul veicolo rubato sembrerebbe partita da Angri mentre la macchina della polizia l’avrebbe raggiunta in via Plinio, località Pompei, all’altezza del locale casello autostradale Napoli – Salerno.

A regolare il traffico sono arrivati i vigili urbani di Pompei dal momento che il loro comandante, dottor Gaetano Petrocelli, è stato avvisato dalla polizia stradale degli incidenti stradali che sono stati regolati dai vigili in servizio mentre colleghi (sempre caschi bianchi) hanno regolato il traffico di un’arteria stradale di primaria importanza sul territorio di transito vesuviano-sarnese.