Pompei. Un evento per rivivere le atmosfere di un concerto dei Pink Floyd del 1971 nell’Anfiteatro del Parco

A 50 anni dalle riprese del film-concerto ‘Pink Floyd: Live at Pompeii’ diretto da Adrian Maben, che vide la storica band inglese esibirsi nel 1971 all’Anfiteatro di Pompei in un memorabile concerto a porte chiuse, il Parco Archeologico di Pompei e il Gruppo TIM propongono un evento per rivivere le atmosfere e la straordinarietà di un luogo unico al mondo qual è Pompei, in una modalità immersiva e digitale, da tutti fruibile. Domani iun una conferenza stampa saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa. dettagli.​