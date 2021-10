TECNOLOGIA NELLE AUTO, MA I CLIENTI LA USANO?

La tecnologia nella auto la fa da padrone. Ma, all’atto pratico, da quanti viene effettivamente usata? La risposta affidata ad uno studio della società J.D. Power.

La ricerca “2021 U.S. Tech Experience Index (TXI) Study” prova a fare il punto sull’apprezzamento dei clienti americani nei confronti delle tecnologie presenti sulle auto.

Si basa sui questionari di 110.827 proprietari di veicoli del 2021 che sono stati intervistati dopo 90 giorni di possesso. L’indagine ha considerato il livello di adozione di nuove tecnologie per ogni marchio e l’eccellenza nell’esecuzione. Ha esaminato anche il livello di gradimento ed i problemi sperimentati usando 36 tecnologie divise in 4 categorie: convenienza; automazione emergente; energia e sostenibilità; infotainment e connettività.

Alcuni dei risultati sono piuttosto sorprendenti. Infatti, in 3 mesi di utilizzo, meno della metà degli automobilisti ha utilizzato una delle tecnologie avanzate di cui dispone il suo veicolo perché non ne ha sentito il bisogno. Ad esempio il 61% sostiene di non aver mai usato lo store digitale fruibile attraverso il sistema multimediale. Può apparire scontato, ma il grado di apprezzamento di una determinata tecnologia è direttamente proporzionale a quanto sia ben realizzata, semplice e fruibile. I punteggi più alti per la migliore esecuzione sono stati registrati per specchietto retrovisore con telecamera e telecamera che consente la visione del terreno.

Dai responsi si può constatare che i concessionari possono influenzare il modo in cui i proprietari percepiscono il valore della tecnologia. Le dimostrazioni alla consegna sono infatti fondamentali per far sì che vengano utilizzate al meglio.

Ci sono poi tecnologie che non sono affatto apprezzate dagli automobilisti americani. È il caso dei comandi gestuali, per i quali sono stati segnalati 41 problemi su 100 veicoli. Questa tecnologia ottiene anche il più basso punteggio di soddisfazione generale per il secondo anno consecutivo. Al contrario, la possibilità offerta da molte auto elettriche di frenare al rilascio dell’acceleratore senza dovere per forza premere il pedale del freno (funzione “one pedal”), ha ricevuto livelli di soddisfazione molto alti, con i proprietari che hanno lamentato relativamente pochi problemi (8 ogni 100 veicoli).

Per quanto riguarda i costruttori premium la Genesis si classifica al primo posto seguito da Cadillac, Volvo, BMW e Mercedes-Benz. La Hyundai ottiene la pole position nel segmento del mercato di massa seguita da Kia, Nissan, Subaru e GMC.