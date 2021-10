Interruzione della linea storica, i sindaci incontrano Cascone

Nell’ambito dell’incontro promosso dal Presidente della commissione trasporti delegato alla mobilità e trasporti della Regione Campania, on. Luca Cascone, con il Comune di Torre del Greco ed RFI Trenitalia per la soluzione del problema del crollo di un fabbricato che interrompe la linea ferrata storica hanno partecipato, invitati su richiesta, i sindaci dell’Agro. Presenti i sindaci Manlio Torquato di Nocera Inferiore, Giovanni Maria Cuofano di Nocera Superiore, Cosimo Ferraioli di Angri, Pietro Pentangelo di Corbara, si è appreso che “i lavori finalizzati allo sblocco della linea, appena iniziati, dovrebbero avere termine nello spazio di 15-20 giorni massimo. Tanto permetterà il pieno ripristino delle corse. Si è altresì accennato nel corso dell’incontro alla necessità di non arrivare ad alcuna futura soppressione di corse, come è stato ribadito, neanche in prospettiva – si legge in una nota -. Si è richiesto ancora, trovando il favore del presidente della commissione Cascone, un incremento delle corse metropolitane attualmente presenti, almeno per ovviare a quanto la linea storica perse allorquando fu stabilito il capolinea su Salerno nei trasporti tra Napoli e Sapri. L’incontro è da ritenersi proficuo ed utile se, come sembra, tutti i tempi saranno rispettati senza ulteriore pregiudizio per l’utenza”.