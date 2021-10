Sarno. Ecco il patto tra enti e associazioni per il rilancio delle aree storiche della Foce del Sarno

Un protocollo d’intesa firmato tra enti e associazioni per dare una nuova vita culturale e artistica alla Foce del Fiume Sarno e alle sue sorgenti, difendendo il patrimonio archeologico e naturalistico. Questo è l’obiettivo del documento firmato ieri mattina all’interno dell’aula consiliare del comune di Sarno da ben 9 protagonisti, che nei prossimi 3 anni insieme lavoreranno per dare splendore e promozione ad una delle aree più importanti della Campania Felix. Il progetto, firmato dal Comune di Sarno, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, dal dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, dell’Ente Parco del Bacino idrografico del fiume Sarno, dalla Pro Loco locale, dalla cooperativa 5 Sensi e da altre istituzioni e fondazioni, è finalizzato a far risplendere luoghi importanti alla storia della foce come il sito archeologico venuto alla luce nel 1965 dei resti di un antico santuario. Ma non solo, partendo dalla difesa delle opere storiche e naturalistiche attraverso le associazioni in campo e la supervisione degli enti culturali si darà rilancio anche ad attività di promozione turistica, per ricostruire un rapporto storico tra Sarno e la sua valle, con Pompei in prima linea. “Esprimo estrema gratitudine per la solidarietà espressa nei confronti della nostra città da tutti gli enti presenti. Parliamo di un territorio limitrofo a Pompei, le cui fortune sono frutto diretto dalle sorgenti che partono dalla nostra città. Non parliamo solo di valorizzazione archeologica, ma anche artistico culturale come nel caso dei Musei della Valle del Sarno, già arricchito di preziosi reperti.” Sono le parole del Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, che spiega anche il respiro a 360° del progetto:” Si tiene a mente anche il lato ambientalista con gli attivisti del parco dei 5 sensi e religioso con il Santuario della Madonna di Foce. Il nostro obiettivo comune è di costruire attraverso un mosaico una passeggiata che interseca tanti pezzi di storia e di natura.”

