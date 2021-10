Scafati. Tari, rischio prescrizione. In bilico 6 milioni di euro

Circa 6 milioni di euro di Tari non riscossa a rischio prescrizione, torna lo spettro Equitalia a Scafati. Rischiò di far capitolare la maggioranza di Cristoforo Salvati l’affidamento che il Consiglio Comunale deliberò in favore dell’Agenzia Delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, per la riscossione coattiva dei tributi non pagati. Dopo un primo voto negativo, il via libera arrivò soltanto quando Salvati rassicurò parte della sua squadra, chiarendo che l’affidamento era relativo soltanto per la riscossione dei ruoli a rischio prescrizione nel 2020 e 2021. Era il 28 novembre 2019. “Nonostante le proroghe dovute al Covid, ad oggi non è dato sapere quali risultati ha prodotto l’ex Equitalia, se non dalla lettura dei bilanci, dove il fondo crediti di dubbia esigibilità, e cioè la somma dei fondi che presumibilmente l’ente ha a bilancio ma non incasserà mai, aumenta sempre di più”, spiega Michele Grimaldi. “Quale è il risultato dell’aver affidato all’Ader la riscossione? Non si sa, così come non si può sapere che fine abbia fatto lo sportello per venire incontro ai cittadini che avrebbe dovuto aprire a Scafati – continua il consigliere di minoranza – Nel frattempo nel 2020 su 1 milione e mezzo di euro di accertamenti su Tari, il Comune ha incassato solo 8mila euro e in totale solo 150mila euro sugli 11milioni di euro previsti sui residui iniziali”. A Palazzo Mayer mancano informazioni precise, colpa anche l’aver cambiato, in questi due anni e mezzo, sei responsabili dell’ufficio Tributi. “I ruoli relativi a quanto accertato nell’anno 2016, al fine di evitare l’eventuale prescrizione, verranno affidati all’Agenzia delle Entrate entro la fine dell’anno. Gli importi riscossi dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni sono di entità minima, in quanto i ruoli affidati a fine 2019, anche se notificati, sono stati oggetto di sospensione causa covid-19 fino al 31/12/2021” puntualizza il Sindaco Salvati. Non è chiaro però quanto ha incassato l’agenzia, e soprattutto, la cifra complessiva che rischia di scomparire da un bilancio già precario. Secondo gli allegati al bilancio di previsione 2017-19, nel 2016, sugli 11,7 milioni di euro di ruolo Tari, furono incassati circa 5, pari al 42,9%. Si può dedurre, in attesa di dati certi forniti dall’ufficio Tributi guidato da Francesco Maria Violante, che il sospeso da incassare sia superiore ai 6 milioni di euro, per la sola annata 2016. Impossibile procedere alla riscossione coattiva senza affidare all’esterno il servizio, considerato che l’ufficio conta su due soli dipendenti. Pochi anche per la gestione ordinaria.

Adriano Falanga