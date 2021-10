Pompei. Anziano custode degli Scavi colto da infarto mentre percorreva in macchina via Mazzini

Intorno alle ore 22 e 30 di ieri un anziano custode degli Scavi di Pompei di origine stabiese è stato colto da malore sul territorio della città di Pompei e, alla guida di una Fiat Panda ha tamponato ripetute volte una macchina che lo precedeva sul percorso di via Mazzini. I passanti appena si sono accorti dell’incidente sono accorsi a soccorrerlo, praticandogli massaggi al cuore e chiamando il pronto soccorso che lo ha trasportato in gravi condizioni all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul posto sono arrivati per primi gli agenti di polizia Municipale che hanno collaborato con gli altri nel soccorso al sessantunenne che all’Ospedale di Castellammare di Stabia è stato messo nel reparto rianimazione e oggi trasferito nella struttura ospedaliera napoletana meglio attrezzata per cure e interventi cardiologici.