Angri. Opere sostitutive passaggi a livello: incontro con RFI

Incontro interlocutorio tra l’ente comune e Rete Ferroviaria Italiana sullo stato delle opere sostitutive dei passaggi a livello in Corso Vittorio Emanuele e Via Salice. Presenti al tavolo tecnico il Sindaco Cosimo Ferraioli, il capogruppo della lista Cosimo Ferraioli Sindaco Christian Montella, l’ingegnere Calogero Parla e il geometra Paolo Bonetti in rappresentanza di RFI.

Christian Montella: “È fondamentale capire e risolvere le criticità del progetto”

“Ho voluto ribadire la mia presenza, in rappresentanza dei consiglieri di maggioranza, alla riunione indetta dal responsabile della UOC Lavori pubblici dottore Giovanni Losco, che ha visto confrontarsi l’Amministrazione comunale e RFI, mettendo sul tavolo alcune criticità relative ai lavori delle opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno. È fondamentale capire e risolvere le criticità del progetto” dice Montella.

“Tra le criticità affrontate ci sono quelle rilevate dal provveditorato alle opere pubbliche relative al rispetto del DM 5 Novembre 2001, accorgimenti necessari e da porre in essere in primo luogo lungo il tratto viario di collegamento tra corso Vittorio Emanuele e il nuovo sottopasso e in secondo luogo lungo il nuovo cavalcavia di collegamento tra via Palmentello e via Salice” continua Montella.

















I tempi di realizzazione del sottopasso

“È stato inoltre richiesto un crono programma relativo ai tempi di realizzazione del nuovo sottopasso pedonale presso la stazione ferroviaria di Corso Vittorio Emanuele, i cui lavori dovrebbero avere inizio entro fine anno, e l’apertura del sovrappasso pedonale di Via Palmentello, per cui sembrerebbe tutto pronto” sottolinea il giovane esponente della Lista Cosimo Ferraioli Sindaco.

Le opere idrauliche della nuova strada RFI

Durante la riunione e stata valutata anche la situazione relativa alle discusse opere idrauliche realizzate lungo il tratto della nuova strada di RFI, realizzata tra Corso Vittorio Emanuele e Via Nazionale “Abbiamo concordato di aprire un tavolo tecnico specifico per affrontare la problematica relativa alle opere idrauliche, vista la necessità di coinvolgere anche Regione Campania (ex Arcadis), Gori e il Consorzio di Bonifica integrale del Fiume Sarno” conclude Montella.

