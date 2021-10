Nocera Inferiore. L’amministrazione dona una targa al maestro Vincenzo Consagno

In occasione del Consiglio Comunale svolto in Municipio, l'amministrazione celebra la vittoria del campionato italiano di biliardo del conterraneo Vincenzo Consagno.

Questa mattina, nell’ Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, alla presenza dell’ assise riunita per il Consiglio Comunale, il Sindaco Manlio Torquato ha consegnato una targa a Vincenzo Consagno, il nocerino vincitore del campionato italiano di Biliardo.

Il maestro ripercorre le orme di suo padre Giuseppe Consagno, campione nazionale e internazionale, ed è motivo di orgoglio della città di Nocera Inferiore, che imprime sempre più il suo nome all’interno della storia di uno sport che fa ancora cultura. “Sono estremamente onorato da questa targa, è per me motivo di forte orgoglio poter dire di continuare a portare il nome di questa città in giro per l’Italia, ringrazio l’amministrazione per il pensiero che mi è stato dedicato” sono le parole di Vincenzo Consagno, estremamente emozionato dall’evento. Le congratulazioni del sindaco della città Manlio Torquato: “Tante congratulazioni al maestro Consagno per i risultati da poco raggiunti. Il biliardo è sport di massa e di cultura, soggetto di cinematografia ed arte, nella nostra città vive una tradizione dura a morire.”