Pompei. Sono in distribuzuione i buoni libro del Comune

Sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai “Buoni Libro” che saranno erogati sotto forma di voucher da utilizzare presso le librerie accreditate, per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado Statali e Paritarie del territorio di Pompei.Le domande per la richiesta del voucher devono essere presentate al protocollo del Comune di Pompei all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it entro il giorno 15 novembre 2021, dalle famiglie degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado Statali e paritarie del territorio comunale, qualunque ne sia la residenza.Sono ammessi al beneficio gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e Il grado appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2021 rientrante nelle seguenti 2 fasce:• Fascia 1: ISEE da € O a € 10.633,00;• Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.Nel caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad lrpef), oppure nel caso di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2020, si richiede alla famiglia di attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.Il modello di domanda è scaricabile all’indirizzo web https://bit.ly/3BnutO6 E’ necessario allegare al modello di domanda:• attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità;• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente• copia codice fiscale del richiedenteSuccessivamente alla scadenza per la trasmissione delle istanze, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla formazione dell’elenco degli aventi diritto che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.

Le librerie e le cartolibrerie che manifestino la disponibilità a convenzionarsi con il Comune di Pompei per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado mediante voucher per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere in possesso di:

a) dell’autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio in sede fissa, rilasciata in conformità della legislazione vigente;

b) dell’iscrizione alla CCIAA per la specifica categoria merceologica individuata dal codice attività ATECO 2007: 47.61.00 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati con esclusione della vendita di libri usati”.

I richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare:

– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari, titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento);

– l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’azienda e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.

– d essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, indicando, in particolare, gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare su tali conti.

– che l’esercizio commerciale opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e ordinanze comunali vigenti, in tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività, e rispetto delle normative in materia previdenziale, assicurativa e antimafia;

– che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

– l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/65.

Sulla base delle domande pervenute ed ammesse sarà preliminarmente sottoscritta una convenzione e pubblicato sul sito web del Comune, l’elenco dei soggetti accreditati ai quali gli studenti potranno rivolgersi per spendere i voucher.

I voucher saranno consegnati a coloro che esercitano la potestà genitoriale sugli alunni o agli stessi studenti qualora siano maggiorenni.

Gli esercenti che intendono accreditarsi e convenzionarsi con il Comune di Pompei dovranno presentare la specifica domanda utilizzando il modello al link https://bit.ly/3pDm3A5 entro il termine perentorio del 15 novembre 2021.

La domanda potrà essere presentata al protocollo dell’Ente all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it, allegando la scansione con la prevista documentazione.