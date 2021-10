Scafati. Nuova bufera sui manifesti funebri: “Nessun controllo”

E’ stato uno dei capisaldi del decreto di scioglimento del gennaio 2017, ma a distanza di quasi cinque anni, sembra che sulla pubblicità funebre Palazzo Mayer sia nuovamente sul punto di partenza. L’affissione dei manifesti funebri, sui tabelloni di proprietà del Comune di Scafati, è di fatto in mano alle stesse aziende di onoranze funebri, che operano nella totale assenza di autorizzazione comunale. Lo conferma il responsabile del settore Tributi Francesco Maria Violante, in risposta ad una interrogazione presentata dalla consigliera comunale Teresa Formisano. “L’affissione dei manifesti funebri avviene senza alcuna supervisione del settore“ scrive il dirigente comunale. Dopo l’addio della concessionaria Geset, per volontà della commissione straordinaria il servizio fu internalizzato. Da Aprile 2021, a seguito del pensionamento della dipendente che seguiva le procedure “le modalità delle affissioni e i soggetti interessati non sono conosciute al settore scrivente”. Tale circostanza comporta per l’ente anche un mancato incasso, fatto grave, per un Comune chiamato a risanare. “Sui manifesti manca il timbro del Comune di Scafati, che di fatto ne attesterebbe l’assolvimento dei diritti di affissione” puntualizza Violante. Per gli anni 2019 e 2020 non è nota la somma incassata dalla sola pubblicità funebre: “la dipendente non ha lasciato nessuna consegna – si giustifica il responsabile – per il 2019 l’incasso a titolo Diritti di Affissione, comprensivo di tutte le tipologie, sia commerciali che funebri, è stato di circa 43.500 euro, mentre nel 2020 di circa 28.400”. Un importo dimezzato in un anno, e oggi di fatto azzerato. Basti considerare che la Geset riusciva a incassare anche 700 mila euro annui. “Alla data odierna non risultano operative imprese funebri con autorizzazione emessa dal Comune di Scafati” ribadisce Violante. Da un lato certamente la carenza di personale, dall’altro l’assenza di chi evidentemente sarebbe deputato a vigilare. Abuso d’ufficio con l’aggravante del metodo mafioso, manifesti funebri abusivi e mancato pagamento del servizio funerario per agevolare ditte vicine ai clan, è l’accusa che ha comportato un procedimento penale parallelo al filone “Sarastra” per Pasquale Aliberti e altri. Il 17 novembre davanti ai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore comparirà l’ex ragioniere capo Giacomo Cacchione, teste della Procura, per relazionare al collegio sulla vicenda delle autorizzazioni alle ditte funebri, considerate vicino ai clan.

Adriano Falanga