Angri. Consiglio comunale in presenza: tra calcio e calci…

Consiglio comunale in presenza. I tifosi dell’Angri, in appendice ai lavori della prima pubblica assise cittadina del Ferraioli bis, all’esterno della Casa del cittadino hanno messo il suggello chiedendo, con compostezza, chiarezza sul futuro della compagine grigiorossa allo stadio Novi. Uno dei tanti problemi generati e irrisolti da questa amministrazione comunale, ormai in chiara difficoltà dopo appena un anno di consiliatura del secondo mandato di Cosimo Ferraioli.

Pesa l’assenza di Pasquale Mauri

Apre i lavori consiliari il presidente Massimo Sorrentino. Tra i banchi si registra qualche assenza importante come quella dell’ex sindaco Mauri, di Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Vincenzo Ferrara tenuti lontani da improcrastinabili motivi professionali. Passata all’unanimità la proposta di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto si è passati alla surroga del dimissionario consigliere Alberto Barba in commissione istruzione con la nomina del neo arrivato Giuseppe Aversa. Riviste anche le nomine dei giudici popolari con la nomina del sindaco Ferraioli, di Anna Parlato e Mariella Russo.

Russo e D’Auria: c’eravamo tanto amati…

Qualche schermaglia si è registrata durante la composizione della Commissione mensa con la nomina di Caterina Barba per le minoranze e di Carla Manzo e Maddalena Pepe. Divergenze si sono registrate sul nome della Barba che in un primo momento ha visto contrapposti gli ex amici di una volta Annamaria Russo e Domenico D’Auria con lo sfondo del fantasma di Pasquale Mauri, da mesi lontano dalle scene politiche.

Futuro politico incerto per Pasquale Mauri

Su Mauri si vocifera di un suo imminente ritiro dalla scena politica ma chi conosce bene il “vulcanico” e “colorito” sa che potrebbe essere soltanto un’ipotesi. Il parlamentino trova invece coesione e unanimità anche sulla rimodulazione triennale lavori pubblici, un buon passo avanti per un rilancio complessivo dell’azione amministrativa in città che recrimina l’assenza di contenuti e di politica da tutte le parti.

