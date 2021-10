Nocera Inferiore. Una vera sentinella dell’ambiente l’assessore Nicoletta Fasanino. In un social post evidenzia come le telecamere di videosorveglianza non trasmettono solo immagini di conferimenti selvaggi ma anche azioni positive

Nocera inferiore. Le telecamere riprendono anche cose positive

Una vera sentinella dell’ambiente l’assessore Nicoletta Fasanino. In un social post evidenzia come le telecamere di videosorveglianza non trasmettono solo immagini di conferimenti selvaggi e altri reati ambientali ma possono essere anche scrigno di messaggi positivi.

La nota social

“Nel visionare le telecamere di sorveglianza questa volta ci siamo sorpresi. Anziché il solito incivile di turno intento ad abbandonare, abbiamo osservato una cittadina armata di rastrello e buona volontà dedita a ripulire un tratto di strada nei pressi di casa. In una città di 47mila abitanti, oltre 5000 attività commerciali/produttive, migliaia di visitatori un piccolo gesto compiuto da ciascuno può in positivo o in negativo cambiare il volto e la qualità del nostro ambiente. Io sto con i cittadini civili che amano la città e fanno la propria parte. Tu da che parte stai”? Chiosa l’assessore Nicoletta Fasanino