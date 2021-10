VIDEO – Angri. Milo: “L’amministrazione Ferraioli fa acqua”

Una copiosa perdita d’acqua incide nelle tasche dei cittadini angresi come segnala il contatore posto all’esterno del campetto abbandonato della 167. È trascorso oltre una settimana dalla segnalazione, della perdita del prezioso liquido, all’assessore delegato all’ambiente Maria Immacolata D’Aniello ma nessun intervento di riparazione è stato fatto. Solo indifferenza. Una perdita, come sottolinea il consigliere comunale Alberto Milo, in sopralluogo sul posto, onerosa che origina dal vicino campetto abbandonato e lasciato aperto e senza custodia alcuna con grave pericolo per l’incolumità delle decine di ragazzi che ci accedono incautamente.













Meno proclami e più fatti

A pochi metri dalla perdita d’acqua anche una micro discarica abusiva, una delle tante, che il consigliere Milo segnala, che si sta formando in pieno centro nel rione popolare sorto negli anni ottanta. Milo invita la maggioranza a fare meno proclami e lavorare su fatti concerti finora non pervenuti. Per Milo la città non ha bisogno di fenomeni ma di soluzioni concrete.

Il servizio è di Luciano Verdoliva