Angri. Furti nel rione Satriano. Barba: “Siamo in balia di malintenzionati”. “Noi polli da spennare: vittime di ladri ed esattori di tasse”

Furti e tentativi di scasso nel rione Satriano. “Siamo in balia di malintenzionati che la notte incutono terrore cercando di entrare nei garage e altre proprietà private in cerca di facili bottini. E’ impensabile che una quartiere cosi popoloso come quello di località Satriano sia senza anche il minimo controllo da parte delle forze dell’ordine” così Caterina Barba, consigliere comunale angrese all’indomani del nuovo tentativo di furto per mano di alcuni malintenzionati che si sarebbero introdotti nei garage di una delle cooperative residenziali dell’area pedemontana a Via Baden Powell.

Furti e scasso. Assenza di telecontrollo

“I ladri hanno forzato le serrande, aperto i garage e le macchine, divelto i motorini elettrici dal muro. Fortunatamente non c’è stato nessuno furto importante ma soltanto danni. La nostra è una zona completamente abbandonata come il resto del paese. Chiediamo come residenti maggiori controlli e l’attivazione del sistema di videosorveglianza, almeno nei punti strategici del quartiere avendo il Comando di Polizia Locale un sistema di telecontrollo in dotazione e installato da tempo e che già costa svariate centinaia di euro al mese alla comunità cittadina senza tuttavia essere utilizzato” dice Barba che mette in evidenza anche “la pericolosità delle strade che la sera tardi si trasformano in una grande pista da corsa con grave pericolo per l’incolumità dei residenti. Senza dimenticare strade sporche e micro discariche ai lati dei marciapiedi”.

















Guarda anche VIDEO – Angri. Milo: “L’amministrazione Ferraioli fa acqua”

Un quartiere tagliato fuori dal “sistema paese”

“Il nostro quartiere sembra essere tagliato fuori dal “sistema paese” nonostante siamo normali cittadini che pagano regolarmente tutti i tributi ma che evidentemente sono stati dimenticati dall’amministrazione Ferraioli forse interessata semplicemente alla rigenerazione urbana del centro. Senza contare che in questo angolo di paese non c’è nemmeno una chiesa o un centro sociale che possa fare aggregazione, in sintesi siamo un quartiere dormitorio e polli da spennare per ladri ed esattori di tasse. Niente è normale in questa popolosa zona” conclude la consigliera Barba.

ReCro