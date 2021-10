Progettiamo per Angri. L’isola pedonale sarà realtà: “Siamo certi che con l’istituzione dell’isola pedonale potrà iniziare un nuovo processo di crescita e di slancio teso alla rinascita sociale ed economica del nostro centro storico cittadino”

Isola pedonale, pronta l’installazione dei varchi. Soddisfazione per l’avvenuta approvazione e finanziamento del progetto. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvenuta spesa dei fondi di cui al Decreto Ministero Interno 11 novembre 2020 – Attribuzione risorse per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” affermano Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara e Roberta D’Antonio del gruppo “Progettiamo per Angri”.













Importanti risorse impegnate per la sicurezza cittadina

I presìdi elettronici saranno determinanti e funzionali per l’isola pedonale promossa anche dal gruppo “Progettiamo per Angri” sottoscrittori di una mozione approvata in consiglio comunale. “Queste sono risorse che verranno impegnate, in particolare, nell’acquisto, dei varchi elettronici utili a realizzare la reclamata isola pedonale di cui da tempo ci facciamo promotori. Chiudendo al traffico veicolare si limiterà lo smog da esso causato, si eviterà il pericolo causato dagli stessi veicoli che attraversano le strade tra centinaia di avventori della movida cittadina e si renderà, soprattutto più vivibile il centro sia per i residenti che per le famiglie che lo frequentano” affermano i promotori di “Progettiamo per Angri”.

Una chiave per il rilancio

“L’isola pedonale sarà anche occasione di rilancio della movida cittadina tenuta in vita e alimentata da decine di attività di somministrazione alimenti e bevande che tra le restrizioni e le difficoltà dell’emergenza COVID – 19 sono riuscite a sopravvivere e che grazie alle azioni di questa iniziativa potranno finalmente usufruire nei limiti consentiti di maggiori spazi all’aperto, spesso occupati da malintenzionati e incivili. Siamo certi che con l’istituzione dell’isola pedonale potrà iniziare un nuovo processo di crescita e di slancio teso alla rinascita sociale ed economica del nostro centro storico cittadino, motivo per il quale lavoreremo per contribuire al conseguimento dei risultati ed eventualmente suggerire eventuali miglioramenti in corso d’attuazione anche grazie alla collaborazione del corpo di Polizia Locale” conclude la nota stampa.

I consiglieri comunali di “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara.