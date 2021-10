Scafati. Manifesto selvaggio, persi fino a centomila euro l’anno

“Ho convocato ad horas una conferenza di servizi con i responsabili del patrimonio, tributi e polizia municipale per fare il punto della situazione e trovare soluzioni nella legalità”. Corre ai ripari il Sindaco Cristoforo Salvati, il giorno dopo la bufera che ha travolto Palazzo Mayer sui manifesti funebri. In realtà la questione abbraccia l’intero servizio della pubblicità sui tabelloni di proprietà del Comune, e va oltre l’abusivismo che regna sui manifesti funebri. Un servizio in capo all’ufficio Tributi, completamente scoperto dallo scorso mese di aprile, quando l’impiegata responsabile è andata in pensione. Non è chiaro se l’amministrazione ne fosse venuta a conoscenza, considerato anche l’avvicendarsi di più di un responsabile al settore. L’attuale, il dottor Francesco Maria Violante, è subentrato alla dimissionaria De Sio a fine maggio. Ed è stato lo stesso dirigente a chiarire la sua posizione e le modalità di espletamento del servizio di affissione manifesti, attraverso una nota in risposta ad una interrogazione della consigliera comunale di minoranza Teresa Formisano. “Ho presentato l’interrogazione per chiarire alcuni aspetti del Bilancio non chiari – spiega – La risposta ricevuta, sembra incredibile visti anche i precedenti. Il ripristino della legalità, tanto sbandierata era ed è soltanto una vicenda di facciata: la questione era soltanto politica”. Violante scrive “le modalità delle affissioni e i soggetti interessati non sono conosciute al settore scrivente, l’affissione dei manifesti funebri avviene senza alcuna supervisione del settore – e ancora – sui manifesti manca il timbro del Comune di Scafati, che di fatto ne attesterebbe l’assolvimento dei diritti di affissione”. Questa è la ragione per la quale i professionisti interessati alla pubblicità non ricevono mai risposta telefonica. Oltre all’illegalità nell’affissione dei manifesti, l’avere il servizio scoperto comporta anche un mancato introito per le già esigue casse comunali. “Per il 2019 l’incasso a titolo Diritti di Affissione, comprensivo di tutte le tipologie, sia commerciali che funebri, è stato di circa 43.500 euro, mentre nel 2020 di circa 28.400” puntualizza Violante. Una cifra che nel 2021 andrà certamente verso l’azzeramento. Il Comune di Scafati possiede una ventina di tabelloni 6×3, a cui si aggiungono decine, se non centinaia, di tabelloni di formato minore. Considerato che la tariffa per un comune manifesto 70×100 è di 125 euro per dieci giorni, una stima approssimata vede un mancato introito annuale finanche di 100 mila euro. L’affissione abusiva dei manifesti funebri rappresenta un capitolo importante del decreto di scioglimento, costato l’accusa di abuso d’ufficio con l’aggravante del metodo mafioso all’ex sindaco Pasquale Aliberti. Considerata l’importanza del servizio, e la carenza di personale, non è escluso che l’amministrazione possa ricorrere ad una convenzione con società esterna.

Adriano Falanga