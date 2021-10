Scafati. Rimborsi, Sicignano replica: “attacco pretestuoso alla mia persona”

“Ancora una volta vengo chiamato in causa per un legittimo diritto previsto dalla legge; invece di approfondire la materia, le due consigliere Formisano e Acanfora, orchestrano un pretestuoso attacco alla mia persona”. Replica così Arcangelo Sicignano, assessore a Commercio, Patrimonio e Innovazione Tecnologica, alle polemiche sollevate dalla minoranza sui rimborsi percepiti per permessi istituzionali. “C’è innanzitutto da dire che la variazione di bilancio prevedeva un fondo per il 2021, per rimborsi, in un capitolo a cui tutti i consiglieri comunali possono attingere se dipendenti privati. I permessi sono previsti da una legge, il TUEL, come previsto dall’art. 51, terzo comma, della Costituzione, in base al quale: chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento – aggiunge – Le assenze dal servizio per le quali il lavoratore dipendente fruisce di permessi, secondo quanto stabilito dall’art. 79 del T.U., sono retribuite al lavoratore e costituiscono un diritto del lavoratore”. Le due esponenti della minoranza più che sollevare dubbi sulla legittimità, avevano espresso perplessità sul dettaglio di tale permessi, che mancava nell’istruttoria. Un computo emerso solo dopo due mesi, e a seguito di accesso agli atti. Da tale documento si evincono permessi giustificati dal Sindaco, in giorni diversi da quelli in cui si sono tenute Giunte o Consigli Comunali. “La Corte dei Conti ha statuito che anche i permessi per la partecipazione alle c.d. ‘giunte politiche’, consistenti in riunioni che i componenti la Giunta tengono in via informale, rientrano tra quelle previste dal testo unico – chiarisce Sicignano – Inoltre, l’attestazione dell’utilizzo dei permessi può essere rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati. Vorrei anche sottolineare che l’indennità che ricevo è pari al 50% di quello previsto per il ruolo di Assessore, sulla quale grava la tassazione prevista superiore al 30%”.

Adriano Falanga