Agro. De Luca, frecciata ai Comuni sul tema Sanità:” Il nostro impegno straordinario”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca bacchetta i sindaci e non solo rispetto le ultime polemiche arrivate sul tema sanità nell’Agro Nocerino Sarnese, che puntano il dito sul governatore per la critica situazione che si vive in diversi plessi ospedalieri sul territorio. Nelle scorse settimane diversi esponenti della politica dell’area hanno chiesto una profonda rivoluzione del servizio sanitario sul territorio, primo tra tutti il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato che ha sempre denunciato alle prime occasioni utili un presunto atteggiamento sbagliato nei confronti dell’ospedale Umberto I da parte della Regione e dell’Asl locale, con il risultato di una struttura ospedaliera al limite in tutti i sensi. Lo Sceriffo però si difende con estrema forza all’interno della sua live settimanale, momento nel quale elenca tutte le azioni messe in campo dalla Regione per rialzare la sanità in un territorio messo al tappetto negli ultimi 20 anni:” C’è stato un impegno straordinario della Regione per l’ospedale Umberto I, con un finanziamento di lavori per un totale di 15 milioni. Gli ospedali dell’Agro Sarnese Nocerino, che comprendono anche lo Scarlato di Scafati e il Tortora di Pagani, furono dalla scorsa amministrazione regionale definiti chiusi, noi li abbiamo riaperti in un panorama di area, rendendo per esempio il polo oncologico di Pagani centro di eccellenza.” È la risposta secca e seccata di De Luca, che non ci sta a ricevere critiche:” A Scafati abbiamo difeso e rilanciato la tradizione pneumologica con un potenziamento del servizio dialisi e la nascita di un Covid Center supportato dal Pronto Soccorso, per un totale di finanziamenti in arrivo pari a 5 milioni. Questa è la realtà, le chiacchiere sul tema da parte di qualcuno non vale nulla.”. Nel frattempo però anche i sindacati sembrano sempre di più sul piede di guerra, come testimonia la sfuriata in conferenza stampa del segretario della Cgil Salerno Arturo Sessa, che raffigura un panorama estremamente diverso rispetto a quello descritto poco fa da Vincenzo De Luca:” I fondi arrivati dal Mes sono stati inutilizzati, quelli del PNRR sono in procinto di essere utilizzati male. Abbiamo una carenza di 1200-1300 medici e migliaia di altre figure di sanitarie per garantire assistenza qualificata, con un ospedale di Nocera che si degrada sempre di più sotto tanti aspetti.” sono le sue parole, che rilanciano poi verso la creazione di un nuovo ospedale “dell’agro” e di un distretto sanitario locale dedicato:” Vista l’urbanistica del territorio, l’agro necessita di un ospedale con primo soccorso che sia collegata all’autostrada Napoli Salerno e che sia anche relativamente vicina alla strada provinciale s18, che collega quasi tutti i comuni dell’agro. Territorio che meriterebbe una sezione sanitaria a parte, vista l’alta densità di abitanti, anche solo per affrontare un’emergenza sanitaria sempre più importante.”