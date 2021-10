Pompei. Carabinieri e Siae sabato 30 ottobre controllano le aree della movida

Continuano il sabato i servizi di controllo nella movida di pompei da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata dopo le numerose e pasanti sanzioni comminate il giorno precedente.

In campo, oltre ai militari dell’arma, anche il personale dell’ufficio SIAE di Napoli.

101 persone identificate e 46 veicoli controllati.

Durante il servizio effettuato nelle aree cittadine più frequentate per la movida di fine settimana sono stati controllate diverse attività commerciali Sanzionato ai sensi delle normative anti-covid il titolare di un ristorante di via Sacra responsabile di consentito l’assembramento dei clienti. Sanzionate anche altre 6 attività di ristorazione presenti in via lepanto, piazza bartolo longo, via sacra, via mazzini e via roma. I Carabinieri e il personale SIAE hanno rilevati violazioni sul diritto di autore in tema di intrattenimento musicale