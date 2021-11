Sanità: le assunzioni. Per gli «angeli del Covid» in trincea da 19 mesi circa arriva la soluzione dell’assunzione come riporta “Il Sole24 ore”

Sanità. Stabilizzazione per 33mila medici e personale sanitario

Stabilizzazione per circa 33mila medici, infermieri, operatori sanitari e anche qualche migliaio di specializzandi, i giovani medici che hanno completato la loro formazione direttamente in trincea. Per gli «angeli del Covid» in trincea da 19 mesi circa arriva la soluzione dell’assunzione come riporta “Il Sole24 ore”. Personale assunto soprattutto nei primi mesi della diffusione della pandemia Covid, quando nelle corsie degli ospedali mancava tragicamente il personale medico e sanitario. Ore d’intesa trattativa tra il ministero dell’Economia e quello della Salute per arrivare a scrivere le norme, finora lasciate in bianco, da inserire nella manovra.













La proposta di assunzione è avallata dal ministro della Salute Roberto Speranza. L’aumento in manovra delle risorse del SSN lieviteranno a 124 miliardi nel 2022 – dopo anni di blocco del turn over, tagli (-45mila operatori tra il 2009 e il 2018) e un tetto della spesa del personale calcolato sui costi del 2004 a cui sottrarre l’1,4%. Il tetto potrebbe essere eliminato sempre nella legge di bilancio, come più volte ha detto lo stesso ministro Speranza. Secondo il prestigioso quotidiano economico il requisito che dovrebbe essere accolto in manovra è quello di possedere un contratto a tempo determinato tra gennaio 2020 (inizio dell’emergenza) e giugno 2021. Un requisito che riguarderebbe appunto circa 33mila operatori. Il costo dovrebbe aggirarsi circa sui 500-600 milioni che è la forbice di risorse in più necessarie per trasformare ci rapporti a tempo in contratti a tempo indeterminato.

















Numero di precari pressoché doppio

I “precari” assunti durante l’emergenza è ampia come evidenzia la Fiaso – la Federazione che rappresenta i manager di ASL e ospedali – e conterebbe 66.029 operatori sugli 83180 reclutati da gennaio 2020: di questi 21mila sono medici, quasi 32mila gli infermieri e quasi 30mila altri operatori (tecnici di laboratorio e di radiologia, biologi, assistenti sanitari, ecc.). Per Fiaso la forza lavoro ideale da stabilizzare sarebbe di 53mila operatori calcolati escludendo dal totale dei 66mila precari gli specializzandi, i giovani medici abilitati ma non specializzati e i pensionati richiamati in corsa.