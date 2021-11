Sant’Egidio del Monte Albino. Ieri si è svolto l’evento “Agro 4.0: il terzo tempo dell’industria al Sud”

Utilizzare un momento di festa per riflettere sui rapporti tra industria e territorio nell’agro nocerino sarnese e nel meridione in generale. Si è tenuto ieri all’interno del nuovo polo produttivo a Sant’Egidio del Monte Albino della ditta di realizzazione di macchine per l’industria alimentare Co.Mi. srl il convegno “Agro 4.0: il terzo tempo dell’industria al Sud”, un occasione di confronto tra imprenditoria, politica e appassionati per discutere della situazione industriale nel territorio e i possibili rilanci. Una bellissima rassegna durata oltre due ore per celebrare il valore del lavoro, che ha approfondito l’analisi sul territorio della classe imprenditoriale anche in vista dei fondi del PNRR stanziati dal Governo Centrale, grazie al contributo di Confidustria Salerno. Sono state illustrate le ultime novità tecnologiche introdotte all’interno dell’azienda con a capo il duo formato da Antonio Coppola e Giuseppe Miraglia, di alta innovazione e pronte per essere subito di impatto sul territorio dell’agro, che della filiera agroalimentare ne fa una delle attività economiche principali. Presentato anche il nuovo sito web, pronto a diffondere il portato della ditta a livello digitale ad un livello superiore. Ad aprire gli interventi è stato il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese:” Come presidente della provincia guardo con molta attenzione l’avanzare delle nostre industrie e del nostro tessuto, soprattutto nell’Agro con la filiera attiva, non a caso qui c’è una larga presenza imprenditoriale del territorio. Complimenti perché c’è il coraggio di sfidare le nostre sorti economiche. La speranza per il futuro è che questa giornata bella possa poi trasformarsi in una realtà con sempre maggiori assunzioni”, seguito dagli interventi del Sindaco di Sant’Egidio Antonio La Mura e del consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, che elogia:” La crisi disorienta e il rischio disperazione esiste, la priorità deve essere accompagnare il coraggio di questi “pazzi” che continuano ad investire sul nostro territorio.”. Hanno contribuito alla discussione anche Lina Piccolo, vicepresidente di Confindustria Salerno, Felice D’Amico, responsabile della D&D Italia Spa, e Felice Romano, proprietario de “La Regina di San Marzano”.” E’ un onore aver avuto tutto questo appoggio e supporto in un evento così prolifico. La Co.Mi è un’azienda non formato da semplici dipendenti, ma da persone che creano una famiglia. Mettiamo nel nostro lavoro una passione incondizionata, e questo ci dà la forza di poter continuare a costruire una ditta sempre più grande e all’avanguardia.” è parte degli interventi di Antonio coppola e Giuseppe Miraglia, a concludere i lavori di una fiera che rappresenta un bagliore in un territorio scosso dal periodo di crisi.