Scafati. Autista dell’ambulanza soffre un malore, a salvarlo è il Dott. Alessandro Arpaia

Ha lasciato nelle ultime settimane il proprio ruolo nella Giunta Comunale di Scafati per continuare anche a operare la propria professione in totale libertà, la scorsa notte ha salvato un suo collega da un forte malore. Ultime ore molto concitate per l’ex assessore dott. Alessandro Roberto Arpaia, medico del pronto soccorso che ha dovuto salvare dopo un intervento notturno l’autista della propria ambulanza da un arresto cardiorespiratorio. Intorno le 4 della mattina di ieri, è stato richiesto il pronto soccorso per un intervento in zona scafatese, dove subito si sono precipitati il medico e il suo autista. Arrivato sul posto e concluso l’intervento, Arpaia ha tempestivamente soccorso l’uomo che stava inizialmente accusando un malore. A pochi minuti dall’alba, in una situazione estremamente critica, avviene una scelta di responsabilità, con il dottore che dopo aver sistemato il proprio collega all’interno dell’autoambulanza è partito verso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E poco importa se l’autista non è la sua professione, la vita di un collaboratore andava salvata. “La situazione è stata molto ma molto difficile da gestire. Durante il mio intervento il mio collega era rimasto in auto e mi accorsi di non aver avuto molte sue notizie. Sceso dal luogo dell’intervento lui era in preda a forti dolori, riconducibili ad un arresto cardiorespiratorio. Dopo gli interventi di primo soccorso, ho deciso di raggiungere autonomamente l’ospedale più vicino, anche visto l’orario che prevede molte poche ambulanze in circolazione” sono le parole del dottor Arpaia, sottoposto ad un grande rischio, sia per lui che per il collega:” Non è stato per nulla facile, visto che comunque lui era dietro da solo, mentre io dovevo guardare avanti e guidare. Alla fine è andato tutto bene e sono felice di questo, salvare una vita è atto di dovere.”. L’uomo, trasportato subito in terapia intensiva, è ora fuori pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono ancora sotto monitoraggio per ulteriori accertamenti. Alessandro Arpaia, ex candidato alle scorse elezioni regionali oltre che uno dei grandi riferimenti del Sindaco Cristoforo Salvati e del partito locale di Fratelli D’Italia, dimostra ancora una volta il suo forte attaccamento alla sua missione di medico, continuando dopo un anno e mezzo di pandemia di covid-19 a lavorare per garantire una maggiore tutela alla sanità sul territorio, anche degli stessi operatori sanitari.