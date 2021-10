VIDEO – Angri. Strade provinciali: Strianese accoglie l’invito di “Progettiamo per Angri”

Angri. Strade provinciali: Strianese accoglie l’invito di “Progettiamo per Angri”

Il Presidente della Provincia di Salerno in sopralluogo ad Angri. Su sollecitazione del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” Michele Strianese è stato lungamente sul posto con i consiglieri Ferrara e D’Auria rispendendo alle segnalazioni fatte la scorsa estate proprio dal gruppo consiliare. Strianese ha fatto tappa in Via Alveo Sant’Alfonso per fare il punto della situazione circa la possibilità di concedere come ente provinciale lo spazio antistante l’ISIS “Giustino Fortunato” per realizzare una strada di circonvallazione funzionale allo snellimento del traffico durante il tempo scuola del polo scolastico situato tra la Via Adriana e Via Cuparelle.

Guarda anche VIDEO – Angri. Strade provinciali l’impegno di “Progettiamo”

Via Salice

Sopralluogo anche in Via Salice, strada di confine tra Angri e Scafati, dove sono incorso i lavori per la realizzazione di una vasca di contenimento a opera di Gori. L’ente provincia proprio su sollecitazione del gruppo “Progettiamo per Angri” dovrebbe realizzare i marciapiedi lungo la provinciale di sua competenza che si connetterebbero con i lavori in corso lungo il restante tratto stradale fino all’intersezione con Via Palmentello.

Via Orta Longa tra rifiuti e allagamenti

Strianese, D’Auria e Ferrara hanno fatto tappa anche in Via Orta Longa dove a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza del tratto che va dall’uscita della 268 alla SS18 motivo per cui sollecitano una conferenza dei servizi con Comune, Anas e Consorzio di Bonifica per verificare l’eventuale possibilità di realizzare un sistema di recupero acque piovane che restano depositati sulla superficie stradale per molti giorni a causa dei frequenti fenomeni alluvionali tra lo svincolo della Strada Statale 268 e la Provinciale Via Orta Longa fino a località Avagliana dove è in corso di realizzazione anche il ponte provinciale che dovrebbe bypassare il punto critico del Rivo Sguazzatorio. Strianese si è anche soffermato sulla discarica che si sta formando lungo i bordi della provinciale, sempre in uscita dello svincolo della 268 in località Avagliana.













Il Cavalcavia di Via Santa Lucia

Verifica anche per il cavalcavia di Via Santa Lucia, dove per il prossimo anno sono previsti i lavori di ribituamzione e sistemazione della strada proprio su sollecito del gruppo “Progettiamo per Angri”.

Il servizio è di Tiziana Zurro