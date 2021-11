Angri. Una prova di carattere per il Presidente dell’assise cittadina Massimo Sorrentino. Spazza via con un sorriso e una determinazione tale ogni polemica sul lockdown consiliare















Angri. Sorrentino, resto Presidente del consiglio per volontà popolare

Una prova di carattere per il Presidente dell’assise cittadina Massimo Sorrentino. Spazza via con un sorriso e una determinazione tale ogni polemica sul lockdown consiliare che fino alla scorsa seduta aveva caratterizzato la politica angrese e l’inizio della seconda legislatura Ferraioli. “Con le dovute cautele del caso e con la pandemia che ci assedia ancora – dice Sorrentino – ho ritenuto opportuno, in accordo con tutto il consiglio comunale, soprassedere alle sedute live per evitare complicazioni legate al COVID. Sappiamo come è pericoloso e subdolo questo coronavirus, tanto che molti di noi ne hanno dovuto subire le conseguenze cliniche. Quindi, in questi dodici mesi, ho ritenuto coscienziosamente anteporre la salute dei consiglieri comunali, e dell’amministrazione tutta, a ogni altra priorità di genere”.













Sorrentino: “Il mio impegno istituzionale continuerà fino alla fine della legislatura”

Anche dal punto di vista istituzionale Sorrentino è stato impeccabile nella gestione del parlamentino cittadino senza fare trasparire nessuna particolare incertezza o emozioni legate alla circostanza, coordinando con serenità e destrezza i lavori del civico consesso. Sorrentino ha voluto chiarire anche voci circa i “rumors” che vedrebbero un suo possibile avvicendamento alla presidenza.

“Il mio impegno istituzionale, avallato dal voto popolare, continuerà fino alla fine della legislatura. Restano prive di fondamento e destabilizzanti le voci circa un mio passo indietro alla guida del consiglio comunale. Un impegno che si esaurirà alla fine della legislatura” conclude Sorrentino.

