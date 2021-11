Pagani. Servizi cimiteriali, la nota del consigliere comunale Passamano

Pagani. Servizi cimiteriali, la nota del consigliere comunale Tommaso Passamano per i due giorni di celebrazioni.

La nota

L’Organizzazione della giornata di Ognissanti e dei defunti è costata tanto impegno all’intera squadra dei servizi cimiteriali. Non è stato semplice mettere insieme tutte le azioni per permettere ai cittadini di recarsi al cimitero in piena sicurezza, senza alcun disagio e soprattutto in un ambiente decoroso e curato. Noi tutti ricordiamo la situazione in cui ha versato il cimitero per molti mesi, a causa di un servizio che necessita riorganizzazione, ma di cui bisogna rispettare in una pubblica amministrazione i tempi di scadenze e ripristino.

















Grazie alle migliorie che è stato possibile apportare e al lavoro dei percettori di reddito di cittadinanza, che ringraziamo per l’ impegno, da quando sono stato delegato mi sono impegnato perché il cimitero riacquistasse dignità e in questi giorni tutto fosse ben organizzato. Questa è la situazione inconfutabile in cui si trova il cimitero oggi. Mi dispiace per qualche défaillance, che in minima parte c è stata. Ma spero che più grande sia stata la soddisfazione di chi in questi giorni ha potuto godere di un momento di pace e raccoglimento in visita ai suoi cari in un ambiente finalmente dignitoso.