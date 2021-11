Pagani. Sessa: “Città sporca, adesso non si può tacere”

“Oggi la città è ancora più sporca di ieri. Ieri la giustificazione era la sospensione del servizio di domenica. Oggi invece la giustificazione qual è?”. Cosi in una nota la consigliera comunale Anna Rosa Sessa.

“Ho sempre difeso l’operato di Aspa, oggi diventata Sam, ma adesso stiamo toccando davvero il fondo – aggiunge +. Da mesi la raccolta viene effettuata male e senza costanza, da mesi il diserbo stradale va avanti a rilento, nonostante i grandi proclami, nonostante annunci di cambiamenti epocali che non abbiamo ancora visto. Sono ben lontani i tempi in cui il paese brillava, durante quell’annualità 2019 tanto bacchettata da “qualcuno”. Per non parlare poi del cimitero comunale che, nonostante i sacrifici di qualche consigliere delegato, continua ad essere sporco e pieno di erba. Anche stamattina, nella ricorrenza di Ognissanti, si è presentato in maniera in decorosa. Accanto alla navetta che da sempre è istituita in questi giorni, non poteva essere curata un po’ di più la pulizia di aiuole e viali?”.





“Non avrei voluto fare questo post, soprattutto oggi. Ma quando si nega l’evidenza, quando non si ammette che i servizi sono diventati inefficienti, non si può più tacere. Anziché festeggiare per il nulla, si pensasse ai problemi seri che, purtroppo, attanagliano la città – conclude -. P.S. Le strade nelle foto sono molteplici: via Trotta, Via Nocelle, Via Malet, Via Taurano, zona ospedale. E poi cimitero comunale”.