VIDEO – Nocera Inferiore. Il funerale del Fiume Sarno

Nocera Inferiore. Il funerale del Fiume Sarno

Una marcia per ricordare il valore possibile del Fiume Sarno, da sempre sinonimo di vita, diventato simbolo di morte dopo l’inquinamento degli ultimi decenni. Oltre duecento persone sono scese Domenica sera per le strade di Nocera Inferiore per partecipare alla manifestazione organizzata dagli attivisti dell’associazione “Controcorrente – Per il Sarno che verrà”.

I cittadini presenti da tutto l’agro nocerino sarnese e non solo hanno attraversato il centro cittadino per arrivare sulle sponde del fiume in via Domenico Rea. Luci, fiori e commemorazioni hanno fatto da cornice a una manifestazione che si è mostrato come un corteo funebre, a denunciare le condizioni di un fiume che uccide ogni giorno con il suo inquinamento strutturale.

















“Siamo la generazione giovane che non ha mai vissuto il Sarno vivibile, cresciuti in una bomba ecologica che ci uccide lentamente. Siamo stufi, vogliamo un vero cambiamento” le parole più utilizzate dai manifestanti, che denunciano:” Abbiamo fatto vedere come in periodo di pandemia con il blocco delle attività produttive il fiume si stava lentamente risanando, i livelli di cromo sono tornati 50-60 volte tanti i limiti di legge”.













Le parole di Nicoletta Fasanino

Presente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Nocera Inferiore Nicoletta Fasanino, a simboleggiare il supporto dell’amministrazione locale nei confronti della lotta ambientale:” In quanto Comune negli ultimi anni abbiamo provato a mettere in campo diverse azioni, come attività di controllo e di chiusura scarichi, serve però un piano programmatico che dia protagonismo a tutte le istituzioni in campo, dalla Provincia alla Regione.”

Il servizio è di Alfonso Romano