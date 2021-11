Scuole chiuse per allerta meteo domani. I primi cittadini hanno emanato apposita ordinanza sindacale con le quali stabiliscono la "chiusura temporanea" delle scuole

Allerta meteo nell’agro. Scuole chiuse ecco dove

Scuole chiuse per allerta meteo domani. I primi cittadini di Scafati e Nocera Inferiore hanno emanato apposita ordinanza sindacale con le quali stabiliscono la “chiusura temporanea” delle scuole di ogni rodine e grado presenti sul loro territorio.

Scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni, Sarno, Siano, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

A Scafati restano chiuse in via precauzionale anche la Villa Comunale, strutture sportive e il cimitero. Angri e Pagani almeno per il momento hanno deciso di tenere aperte le scuole.