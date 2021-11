Angri. Sono 40 posti disponibili all’asilo nido Giovanni Paolo II di Viale Leonardo da Vinci e 20 per la struttura “Il nido di Sara” di Via Baden Powell

Angri. Sessanta posti disponibili all’asilo nido: le domande

Sono 40 posti disponibili all’asilo nido Giovanni Paolo II di Viale Leonardo da Vinci e 20 per la struttura “Il nido di Sara” di Via Baden Powell. Da alcuni giorni, grazie alla disponibilità dei Fondi MIUR-SIEI, Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, è stata avviata la procedura di selezione pubblica per i complessivi 60 posti disponibili presso le due strutture comunali, per un periodo di attività di cinque mesi.

Modalità di accesso

Alle attività posso accedere con diritto all’iscrizione i bambini residenti nei Comuni che aderiscono all’Ambito S01_2, (Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Angri e Scafati) e che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i tre mesi e non abbiano superato il terzo anno d’età ovvero trentasei mesi.

Le domande di ammissione

Le domande di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2 www.pianodizonascafati.it oppure direttamente presso gli uffici del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2 di Via Leonardo da Vinci. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 08/11/2021, con le seguenti modalità alternative: consegna a mano presso l’Ambito Territoriale S01_2 in Via Leonardo da Vinci dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. Aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei due nidi è la Cooperativa Progetto 2000 di Pontecagnano.