Pompei. Messe nei giorni dei Santi e dei Morti sotto una tensostruttura del Cimitero

“Finalmente dopo anni, siamo tornati a celebrare la Messa in onore di Tutti i Santi e in memoria di tutti i defunti, all’interno del Cimitero”. Ha annunciato sui social il Comune di Pompei che ha fatto montare una tensostruttura dentro allo spiazzale del Cimitero dove é stata celebrata anche una Sacra Funzione celebrata dall’Arcivescovo Tommaso Caputo che è stata una funzione molto partecipata e molto sentita, per diversi motivi: per la commozione del ricordo dei nostri cari, per il senso di condivisione e per la speranza che, riunirsi per condividere momenti solenni, torni nella normalitù con la fine di questa pandemia.

Oggi (2 novembre) saranno clebrate 2 messe per le onoranza dei defunti la prima alle 9:30, la seconda alle 12:30 con il cappellano del Cimitero, Monsignore Giuseppe Lungarini.