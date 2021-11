Pagani. Disservizi rifiuti, esposto di Sessa

La consigliera comunale Anna Rosa Sessa presenta un esposto per segnalare disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Di seguito il testo della denuncia.

“Alla c.a. Sindaco

Raffaele Maria De Prisco

Alla c.a. Presidente del consiglio comunale

Gerardo Palladino

Assessore all’Ambiente

Giuseppe Campitiello

Amministratore Unico Sam

Mario Carpentieri

Direttore generale Sam

Aniello Giordano

Comandante Carabinieri Pagani

Ten. Simone Cannetelli

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore

Oggetto: esposto denuncia disservizio raccolta rifiuti.

Ormai da settimane, in numerose zone della città di Pagani, non viene effettuato, con regolare cadenza quotidiana, il servizio di raccolta dei rifiuti. Le strade “vittime” di tale disservizio sono, in particolare, Via Pagliarone, Via Malet, Via Marrazzo, Vicoletto Striano, Via Madonna di Fatima, Via Filettine e traverse attigue, Via Romana.

Tutto ciò sta creando non pochi disagi ai cittadini residenti, costretti a fare i conti con cumuli di rifiuti che crescono di giorno in giorno e che, con l’arrivo delle forti piogge e del vento, hanno cominciato ad invadere la carreggiata ed a provocare problemi di natura igienico-sanitaria.

Ad oggi non si riescono a capire le reali motivazioni di tale disservizio a cui il Comune di Pagani e la Sam, l’azienda speciale che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio cittadino, non riescono a porre fine.

Chiedo, pertanto, alle SSLL, per quanto di competenza, di attivare tutte le verifiche del caso per capire i motivi di tali mancanze e per fare in modo che la raccolta venga regolarmente svolta ed i cittadini non siano costretti a subire i disagi di “inesistenti emergenze rifiuti”.